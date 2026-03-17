Eylül Beren Kuşulu'dan Türkiye Üçüncülüğü

Samsunlu milli sporcu Eylül Beren Kuşulu, atıcılıkta Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Coşkun Abiş Kupası müsabakaları, Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya Samsun'un Bafra ilçesinden katılan Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Eylül Beren Kuşulu, havalı tabanca U15 yaş kategorisinde mücadele etti.

Eylül Beren, kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Necati Alver, Eylül Beren Kuşulu'nun Türkiye üçüncüsü olarak kendilerini gururlandırdığını belirterek, başarıda emeği geçen antrenör Murat Gürsel'i ve sporcuyu tebrik etti.