Eylülde Tuhaf Olaylar

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Hindistan'da YouTube videosu izleyerek ameliyat yapan kişi, Avustralya'daki 22 kiloluk penguen yavrusu Pesto ve para karşılığı "istenmeyen düğünlere engel olan" kişi haberleri gibi eylülde yine birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde eylülde kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Hindistan'da "YouTube videosu" izleyerek ameliyat yapan kişi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesi açıklama yaptı.

Aile, ameliyatı gerçekleştiren kişinin, YouTube videosu yardımıyla operasyonu yaptığını savundu.

Ameliyatta kalbi duran çocuğun başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini belirten ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

Ailesi, ameliyatı yapan kişinin, çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Avustralya'da penguen yavrusu Pesto, ebeveynlerinin iki katı ağırlığında

Avustralya'nın Melbourne kentindeki akvaryumda yaşayan 9 aylık kral penguen yavrusu Pesto, ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Akvaryum yetkilileri, 22 kilogramlık Pesto'nun, ebeveynlerinin iki katı ağırlığında olmasının dikkati çektiğini belirtti.

Pesto'nun akvaryumda dünyaya gelen "en ağır penguen yavrusu" olduğunu kaydeden yetkililer, sevimli hayvanın bir haftada 24 kilogram balık yediğini ifade etti.

Para karşılığı "istenmeyen düğünlere engel oluyor"

İspanya'da Ernesto Reinares Varea, haber sitesine şaka amaçlı verdiği reklamda evlenmek istemeyen kişilerin düğününe "engel olma" hizmeti sunduğunu belirtti.

Varea, "Şüpheniz varsa, evlenmek istemiyorsanız ya da nasıl reddedeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Düğününüze itiraz edeceğim." ifadelerini kullandığı reklamda bunu 500 avro karşılığında yaptığını bildirdi.

Reklamda, aile üyelerinin kendisine tokat atmasına izin vereceğini fakat "her tokadın fazladan 50 avro maliyetinin olduğunu" ifade eden Varea, basına yaptığı açıklamada ilk başta şaka olmasına rağmen insanların kendisine ulaştığını ve aralık ayına kadar rezervasyonlarının dolu olduğunu kaydetti.

Japonya'da kaçak penguen, iki hafta sonra 30 kilometre uzakta bulundu

Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'ndaki bir etkinlikte yer alan penguen, 25 Ağustos'ta kaçtı.

Etkinliği düzenleyen kuruluşun yetkilileri, 6 yaşındaki penguenin korkması nedeniyle bulunduğu yerden kaçmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, daha önce açık sularda yüzmemiş penguenin, kaybolmasından iki hafta sonra 8 Eylül'de kaçtığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzakta bulunduğunu duyurdu.

ABD'de 17 yaşındaki genç kız, metro trenini çalıştırarak gezintiye çıktı

New York kentinde polis, Briarwood İstasyonu'nda gece yarısı park halindeki metro trenini kaçıran iki kişi hakkında açıklama yaptı.

Polis, 17 yaşındaki genç kızın yanındaki kişiyle "bir şekilde treni çalıştırmayı başardığını" ve kısa yolculuğun ardından park halinde duran başka bir trene çarptığını duyurdu.

Kazanın ardından kaçan genci yakaladıklarını belirten polis, 17 yaşındaki kıza "mala zarar verme ve tehlikeye neden olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi.

Japonya'da belediye başkanı, halefi seçilmesi için destekleyeceği adayı internetten bulacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Osaka metropolündeki "Şijonowate" Belediye Başkanı Azuma Şuhei, aday tercihinde yenilik hedefliyor.

22 Aralık'taki yerel seçimlerde belediye başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklayan Azuma, ülke genelinde aday aramayı hedeflediğini ve "yeni halefini" iş bulma sitesinden seçeceğini kaydetti.

Adaylar, internet üzerinden faaliyet gösteren "en Japan Inc." iş bulma sitesine 15 Ekim'e kadar başvurularını yapacak.

Belediye Başkanı Azuma, adaylarla gerçekleştireceği mülakatlar sonrası "yeni halefini" belirleyecek ve belediye seçimlerinde bu adaya destek verecek.

Daha önce Dışişleri Bakanlığında çalışan Azuma, 28 yaşındayken seçildiği Şubat 2017'de "dönemin en genç belediye başkanı" olmuştu.