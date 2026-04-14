Eymen İçin Destek Kampanyası

14.04.2026 13:51
DMD hastası Eymen'in tedavisi için Kayseri'de başlatılan kampanya %8'de kaldı, destek bekliyor.

KAYSERİ'de 2 yaşında Duchenne Kas Distrofisi (DMD) teşhisi alan Eymen Altaş'ın (3,5) tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanyada yüzde 8 seviyesine ulaşıldı. Eymen'in annesi Özlem Altaş (26), "Evladıma geç kalmak istemiyorum. Bir anne olarak hepinize sesleniyorum, Allah rızası için evladıma destek olun. Ben evladımı parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyorum" dedi.

Kentte yaşayan Özlem-Emre Altaş (35) çiftinin tek çocuğu olan Eymen Altaş'ın, 9 aylıkken grip nedeniyle gittiği hastanede tahlillerinde kan değerleri yüksek çıktı. Testler sonucu Eymen'e henüz 2 yaşında DMD teşhisi konuldu. Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalık için aile, valilik onaylı kampanya başlattı. 9 ayda Eymen Altaş'ın tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların yaklaşık 10 milyon lirası toplanabildi. Eymen'in kampanyasında şu ana kadar yüzde 8'lik miktara ulaşıldı.

'SESİMİZİ DUYURAMADIK'

Anne Özlem Altaş, "Oğlum şu anda 3,5 yaşında. 2 yaşındayken DMD Kas hastası tanısı konuldu. 9 aydır Kayseri Valiliği onaylı kampanyayı sürdürüyoruz. Ama maalesef ki sesimizi duyuramadık. 9 ay olmasına rağmen şu an kampanyada yüzde 8'deyiz. Kampanyamızın bitmesine 3 ay kaldı. Hastaneye oğlumuz 9 aylıkken rutin testler için gittiğimizde normal kan testlerinde, kan değerleri yüksek çıktı. Sonrasında doktorlar biraz beklememiz gerektiğini söyledi. 2 yaşında hastalığın tam tanısı konuldu. Oğlumuzun grip olduğu bir zamanda hastaneye gitmiştik. Kan testlerinde AST ve ALT değerleri yüksek çıktı. Sonrasında doktor takibe aldı. AST ve ALT değerleri düşmediği içinde bizi gastroenteroloji bölümüne yönlendirdi. Gastroenterolojiye gittiğimizde, rutin kan testlerinde kas enzimleri 19 bin çıktı. Sonrasında bizi genetiğe yönlendirdiler. Genetikte de hastalığın tam tanısı konuldu. Eymen, 1,5 senedir bu hastalıkla mücadele veriyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SADECE KORTİZON TEDAVİSİ VAR'

Şu anda yaklaşık 10 milyon lira toplandığını belirten anne Altaş, şöyle konuştu: "Bu hastalığın belirtileri, 4 yaşından itibaren başlıyor. Şu an merdivenlerden çıkarken, oturup kalkarken ve merdiven basamaklarını çıkarken zorlanıyor. Haftanın 2 günü fizik tedaviye gidiyoruz. 3 ay sonra kampanyamızı yenileyeceğiz. Hastalığın tedavisi Dubai'de ve ücreti 3 milyon dolarlık bir gen tedavisi. Maalesef ki Türkiye'de tedavisi yok. Evladım o tedaviyi alamazsa maalesef ki tekerlekli sandalyeye mahkum olacak. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu zaman da ilacını alma yetkisini kaybedecek. Şu an sanırım yaklaşık 10 milyon lira toplandı. Kampanyanın her yüzde 1'lik dilimi, 1 milyon 350 bin lira ediyor. Kaslarını güçlendirebilmek için kortizon tedavisine başlayacağız. Şu anda Türkiye'de yapabileceğimiz sadece kortizon tedavisi var."

'TEDAVİYİ NE KADAR ERKEN ALIRSA O KADAR İYİ'

Anne Altaş, "Kampanyamız çok kimsesiz bir kampanya. Ben hem yetim hem de öksüz bir anneyim. Oğlumun kampanyası başlamadan 2 ay önce annem vefat etti. Sonra Eymen'in kampanyası başladı. Kendimi çok büyük bir mücadelenin içerisinde buldum. Annem de yok babam da yok. Bir evin 1 kızıyım. O yüzden zorlanıyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Evladıma geç kalmak istemiyorum. Bir anne olarak hepinize sesleniyorum, Allah rızası için evladıma destek olun. Ben evladımı parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyorum. Eymen tedaviyi ne kadar erken alırsa o kadar iyi. Şu an kas kayıpları günden güne hızlanıyor. Kampanyamız ilerlemezken, Eymen'in hastalığı vücudunda ilerliyor. O yüzden Allah rızası için evladıma desteklerinizi bekliyorum. Evladımı görmezden, duymazdan gelmeyin" dedi.

'SÜREÇ GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Baba Emre Altaş (35) ise "Süreç gerçekten çok zor. Sabahları 2 tane standım var. Bir pazarı açıyorum, bir de burayı açıyorum. Geri kalan zamanda kumbara ile ilgileniyorum. O işler bittikten sonra da işe gidiyorum. Beyaz eşya tamiri yapıyorum. Akşama kadar çalışıyorum. Akşam tekrar stantları toplama serüvenimiz var. Haftanın 2-3 günü canlı yayın açıyoruz. Bu süreçte çok yoruluyoruz. Bu süreci Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü tedavisi var ama maalesef maliyeti çok yüksek olduğu için hemen olmuyor. Çok kişinin az parasıyla inşallah oğlumu sağlığına kavuşturacağız ve Dubai'ye götüreceğiz. 460 bin kişi 250 lira verdiği takdirde oğlumun kampanyası bugün bitiyor. Bütün sandıklarımız valilik kontrolünde açılıyor. İnananlarımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Standın önünden geçerken başlarını kaldırıp, baksalar çok iyi olur. Bu kampanyalar, 3-5 lirayla biten kampanyalar. Eğer oğlum ilacını, tedavisini alamazsa maalesef tekerlekli sandalye kullanmaya başlayacak. Daha sonrasında istemediğimiz sonuç vefat edecek. İnşallah bu olayı yaşamayız. Cebinizdeki bozuk paralarla oğlum sağlığına kavuşabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler
Süper Lig devinde de oynamıştı Fransa’daki ilk golünü 22. maçında attı Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:42
Haberler.com’dan Selçuk İnan’ı zorlayan Okan Buruk sorusu
Haberler.com'dan Selçuk İnan'ı zorlayan Okan Buruk sorusu
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
14:16
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
