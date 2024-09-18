Eynesil'de Çay Yüklü Kamyonet Devrildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.
Eynesil ilçesinin Ören beldesinde Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak devrildiği kazada yaralanan Nizamettin Kaya (53), Eynesil Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Nizamettin Kaya'nın cenazesi, bugün Ören beldesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Eynesil ilçesinin Ören beldesinde dün, Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonet devrilmiş, kazada sürücü ile Nizamettin K, Tolga T. ve Ali İ. yaralanmıştı.
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