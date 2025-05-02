Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği\'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER), "Gazze Çınarı" projesi kapsamında ilçedeki birçok okulun bahçesine Filistinli çocuklar adına fidan dikildi.

02.05.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER), "Gazze Çınarı" projesi kapsamında ilçedeki birçok okulun bahçesine Filistinli çocuklar adına fidan dikildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki imam hatip öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik olarak sivilleri hedef aldığı insanlık dışı saldırılarına farklı bir şekilde tepki göstermeye karar verdi.

Dernek öncülüğünde ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen 'Gazze Çınarı' projesi kapsamında ilçedeki okulların bahçelerine Filistinli çocuklar adına çınar ağacı dikilmesi hedeflendi.

???????"Her Çınar Bir Umut" sloganıyla başlatılan projenin ilk fidanları, adını Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması için 2010 yılında yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'nde şehit olan Furkan Doğan'dan alan Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende toprakla buluşturuldu.

Eyüpsultan'daki imam hatip liselerinin yanı sıra pek çok ilkokul, ortaokul ve lisenin bahçesine de Gazze'deki çocuklar adına onlarca fidan dikimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, "Yeşil her zaman umut içerir. İnşallah Gazze'de yeşil fidanların büyüdüğü, çınar olduğu dönemleri de göreceğiz. Rabbimizden duamız budur." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Ahmet Soytürk ise çınar ağacını yüzyıllar boyunca yaşadığı için özellikle seçtiklerini belirterek, "Gazze'deki sevdamız 'uzun olsun' diye biz de buraya hatıra olarak çınar ağacı dikiyoruz. 23 Nisan haftasında buraya gelemeyen Gazze'deki çocukların hatırası olarak bu çınarı toprakla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılan öğrenciler ise diktikleri fidanların Gazze'ye umut olmasını diledi.

Kaynak: AA

Eyüp Sultan, Kültür, Güncel, Çevre, Çınar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:09:39. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.