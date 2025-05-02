Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği\'nden Filistinli çocuklar adına fidan dikimi

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER), "Gazze Çınarı" projesi kapsamında ilçedeki birçok okulun bahçesine Filistinli çocuklar adına fidan dikildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki imam hatip öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik olarak sivilleri hedef aldığı insanlık dışı saldırılarına farklı bir şekilde tepki göstermeye karar verdi.

Dernek öncülüğünde ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen 'Gazze Çınarı' projesi kapsamında ilçedeki okulların bahçelerine Filistinli çocuklar adına çınar ağacı dikilmesi hedeflendi.

???????"Her Çınar Bir Umut" sloganıyla başlatılan projenin ilk fidanları, adını Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması için 2010 yılında yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'nde şehit olan Furkan Doğan'dan alan Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende toprakla buluşturuldu.

Eyüpsultan'daki imam hatip liselerinin yanı sıra pek çok ilkokul, ortaokul ve lisenin bahçesine de Gazze'deki çocuklar adına onlarca fidan dikimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, "Yeşil her zaman umut içerir. İnşallah Gazze'de yeşil fidanların büyüdüğü, çınar olduğu dönemleri de göreceğiz. Rabbimizden duamız budur." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Ahmet Soytürk ise çınar ağacını yüzyıllar boyunca yaşadığı için özellikle seçtiklerini belirterek, "Gazze'deki sevdamız 'uzun olsun' diye biz de buraya hatıra olarak çınar ağacı dikiyoruz. 23 Nisan haftasında buraya gelemeyen Gazze'deki çocukların hatırası olarak bu çınarı toprakla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılan öğrenciler ise diktikleri fidanların Gazze'ye umut olmasını diledi.