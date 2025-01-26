(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrumspor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti.
Eyüpspor karşılaşmanın 12. dakikasında Tayfur Bingöl'ün attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayan mücadele 1-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpspor Bodrumspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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