Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Durduruldu
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Durduruldu

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Durduruldu
02.06.2026 16:16
Tramvay hattı inşaatı statik sorunlar yüzünden durdu, binalar yıkılma riski taşıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı inşaat çalışmalarının statik sorunları nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Belediye Başkan Vekili Akın yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kent genelinde ve Bayrampaşa'da yaptığı çalışmaları anlattı.

İBB'nin 45 kavşakta düzenleme yaptığını, İETT filosuna da yüzlerce yeni araç kazandırdığını dile getiren Türkoğlu, "İBB'nin işlettiği raylı sistem uzunluğu 157 kilometreden 244 kilometrenin üzerine çıkarılmıştır. İstanbul genelinde 62 kilometreden fazla metro hattının yapımı devam etmektedir. Bunlardan biri de Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı. İnşallah 2027 yılında faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun ardından konuşan İbrahim Akın ise tramvay hattı inşaatının devam etmediğini söyledi.

Projeyi yürüten yüklenici firmanın bu konuda İBB'ye ve kendilerine bilgi verdiğini aktaran Akın, "Statikte, 3-4 bina kontrol edilmeden inşaat çalışması başlamış. O binalar için yanılmıyorsam Yıldız Teknik Üniversitesinden bir rapor alınmış. Çalışmanın devam etmesi halinde binalar yıkılacağı için herhangi bir çalışma yapılmıyor, haberiniz olsun." dedi.

Türkoğlu, yeniden söz alarak bugün İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'la birlikte tramvay hattı inşaatında incelemelerde bulunacaklarını belirterek, gelişmelere ilişkin meclise bilgi vereceğini söyledi.

İSPARK'ın işlettiği üç otopark Bayrampaşa Belediyesi'ne devredildi

Öte yandan, gündem maddeleri arasında yer alan otoparklarla ilgili belediye başkan vekili ve belediye encümenine yetki verilmesini içeren teklif komisyona sevk edildi.

Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Akın, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti belediyemize ait olan ve İSPARK'ın işlettiği 3 otopark 1 Haziran itibarıyla bize geçmiştir. Arda Turan Parkı altındaki otopark, Murat Mahallesi muhtarlık otoparkı ve BAYGEM'in altındaki otopark Bayrampaşa Belediyesine devrolmuştur. Biz şu anda mevcut abonelikleri hiçbir ücret almadan devam ettiriyoruz. 25 günlük bir ihale süreciyle kendi iştirak şirketimize bunu devredeceğiz."

Gündemdeki diğer maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA

