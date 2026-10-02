Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı, Çelik eleştirdi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin belediye önünde, "Bu kul hakkına girmektir. Bu artık gerçekten Türkiye'de bir daha aslında hiçbir şekilde seçim kazanamayacağını anlayanların gerçekleştirdikleri uygulamalardır" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde belediye önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Özmen'in belediyecilik faaliyetlerini anlatan Çelik, 2 ay önceki konuşmalarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Kendisiyle konuştuğumuzda iki noktanın özellikle altını çizdi. Dedi ki, 'Sayın başkanım, sürekli 10-15 günde bir birtakım meseleleri Eyüpsultan, İstanbul kamuoyunda tartıştırıyorlar. İşte birtakım baskı altına alma girişimleri var. İki şey çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi kul hakkı, bir tanesi de şehri emin dediğimiz şey. Eyüpsultan'da 100 binin üzerinde insan bana oy verdi ve o insanların bizim üzerimizde hakkı var. Eyüpsultan halkının bizim üzerimizde hakkı var. Bu çok önemlidir' dedi. Bir kul hakkının özellikle altını çizdi. İkincisi de 'Şehri emin demek şehrin güvenilir insanı demektir. İnsanlar bize güvenmişler, oylarını ve iradelerini teslim etmişler. Biz bunun gereği olarak Eyüpsultan'da komşularımıza hizmet etme dışında hiçbir amacı olmayan insanlarız' dedi. Bugün Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 20 belediye emekçisi, müdürler, belediye personeli ve bir bölüm insan ne yazık ki gözaltına alındı. Mithat Bülent Özmen'in ifadesiyle söylüyorum. Bu kul hakkına girmektir. Bu uygulamalar yanlıştır. Bu uygulamaların ne ülkemize ne milletimize hiçbir faydası yoktur. Bu uygulamaları gerçekleştirenlere de bir faydası yoktur.

"BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Bu artık gerçekten Türkiye'de bir daha aslında hiçbir şekilde seçim kazanamayacağını anlayanların gerçekleştirdikleri uygulamalardır. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu yanlıştır. Arkadaşlarımız görevlerinin başına dönmelidir. Mithat Bülent Özmen ve belediye emekçileri buradan Ankara'ya götürüldü. Biz Ankara'daki arkadaşlarımızla görüştük. Başkanımızın, belediye emekçilerinin ve gözaltına alınan insanların süreçlerini yakından takip ediyorlar. Yarın İstanbul'dan bir hukuk heyetimiz de Ankara'da ve belediye başkanımızın yanında olacaklar. Bizler buradayız. İlçe başkanımız burada. Meclis üyelerimizin tamamı günün erken saatlerinden itibaren buradalar. Meclis üyelerimiz görevlerinin başındalar. Onlar buradaki temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için bir gayret içerisindeler. Buraya gelenlerle meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız dayanışma içerisindeler. Dayanışma içerisinde bu süreçleri dikkatle takip ediyor olacağız.

"SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK"

Son olarak şunu söylemek isterim. Asrın yolsuzluğunda yaptıkları fon vurgunuyla vatandaşlarımızın cebindeki 3-5 kuruşuna göz dikenler ve kendilerini zenginleştirenler şu anda sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşırken hiçbir suçu günahı olmayan; tamamen temelsiz, dayanaksız, elle tutulur somut kanıtların olmadığı iddialarla yol arkadaşlarımız, belediye emekçileri gözaltına alınıyor. Şu anda çok sayıda belediye başkanımız, bürokrat tutsak vaziyette. Yani milletin cebindeki 3-5 kuruşa göz dikip fon vurgunlarıyla asrın yolsuzluğunu gerçekleştirenler sokaklarda dolaşırken halka hizmet etmekten başka hiçbir amacı olmayan suçsuz günahsız insanlara yapılan bu uygulamayı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Asla umutsuz, kararsız değiliz. Bütün arkadaşlarımız dimdik ayaktadır. Biz dimdik ayaktayız. Mutlak suretle sandık milletin önüne gelecektir. Hem Eyüpsultan hem İstanbul hem Türkiye bu yapılan uygulamaların karşılığını günü geldiğinde sandıkta verecektir. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz."