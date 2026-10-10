Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekilliğini 4. turda 19 oyla Cafer Parlak kazandı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekilliğini 4. turda 19 oyla Cafer Parlak kazandı

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Eyüpsultan Belediyesi\'nde başkan vekilliğini 4. turda 19 oyla Cafer Parlak kazandı
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in 6 Ekim'de tutuklanması üzerine mecliste yapılan başkan vekilliği seçimini dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy alırken iki oy geçersiz sayıldı.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim'de tutuklanması üzerine Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimi dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı. Seçimin ardından söz alan Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Öztürk, 31 Mart 2024'te halkın oylarıyla kazandıkları seçimi meclis üyelerinin iradeleriyle bir kez daha kazandıklarını belirterek, tutuklu başkan Mithat Bülent Özmen'e seslendi, "Başkanım emanetin bizde... Sincan'a buradan selam gönderiyoruz. Emanetin bizde, emanetin burada... Onurla insanlar, seni satmayanlar burada..." diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim'de tutuklanması üzerine Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Kıymet Kaya Koçak başkanlığındaki meclis oturumunda YENİ Parti, CHP adayı Cafer Parlak ile AK Parti-MHP adayı Muhammet Çakır oldu. İlk tur oylamada Cafer Parlak 21 oy, Muhammet Çakır ise 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada Cafer Parlak 21 oy, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. Üçüncü tur oylamada Cafer Parlak 18 oy, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 18 oy aldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

CAFER PARLAK BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Seçimi dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı.

ALİ ÖZTÜRK: SENİ SATMAYANLAR BURDA

Seçimin ardından söz alan Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Öztürk, 31 Mart 2024'te halkın oylarıyla kazandıkları seçimi meclis üyelerinin iradeleriyle bir kez daha kazandıklarını belirterek, tutuklu başkan Bülent Özmen'e seslendi, "Başkanım emanetin bizde... Sincan'a buradan selam gönderiyoruz. Emanetin bizde, emanetin burada... Onurla insanlar, seni satmayanlar burada..." diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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