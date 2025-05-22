Eyüpsultan Belediyesi'nden Kadınlara Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin "Mobil ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı Atölyesi" ile kadınlar, cep telefonlarını etkin bir anlatım aracına dönüştürerek, sosyal medyada kendilerini daha etkili ifade etmenin yollarını öğreniyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mobil ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı Atölyesi ile kadınlar, cep telefonlarını daha güçlü bir anlatım aracına dönüştürüyor. "Kendi hikayeni kendin çek, dünyayla paylaş" sloganıyla Eyüpsultan Araştırma Merkezi'nde (EYSAM) gerçekleştirilen atölyede, katılımcılara temel fotoğrafçılık tekniklerinden mobil uygulamalarla düzenlemeye kadar kapsamlı bir eğitim verildi.

Fotoğraf sanatçısı Belgin Şahin tarafından verilen dört saatlik uygulamalı eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra tarihi alanlarda fotoğraf çekimi pratiği de yapıldı.

Her yaştan ve her seviyeden kadına açık olan atölyeye katılmak için herhangi bir deneyim şartı aranmadı. "Yeter ki siz olun, çekmeye hazır olun" çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara sosyal medya üzerinden kendilerini daha güçlü ve yaratıcı şekilde ifade etmenin yolları öğretildi.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışmasına başvurular, "Eyüpsultanlı" mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

Bir sonraki atölye çalışması ise 29 Mayıs Perşembe günü 10.00 ile 14.00 saatleri arasında EYSAM'da düzenlenecek.