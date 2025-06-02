Eyüpsultan Belediyesi'nin Tiyatro Gösterimleri Sanatseverlerden Tam Not Aldı

(İSTANBUL) – Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterimleri, yetişkin izleyicilere sanat dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Çehov Kabare" ve "Toros Canavarı" adlı oyunlar, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterimleri, yetişkin izleyicilere sanat dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Çehov Kabare" ve "Toros Canavarı" adlı oyunlar, tiyatroseverlerden tam not aldı. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen "Çehov Kabare" oyununda, usta yazar Anton Çehov'un kısa oyunları ve skeçlerinden uyarlanan metinler izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Caner Demir'in üstlendiği oyunda Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Mücahit Koçak, İlkan Sökmen, Samira Tiryaki ve Dilek Köprücü sahne aldı. İnsan doğasına dair gözlemleri ve mizahi diliyle dikkat çeken oyun, izleyicilere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir deneyim sundu.

Göktürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen bir diğer oyun "Toros Canavarı" ise usta yazar Aziz Nesin'in kaleminden çıkan toplumsal hiciv örneği olarak tiyatroseverlerle buluştu. 1960'lı yılların İstanbul'unda geçen bir orta sınıf ailenin trajikomik hikayesini anlatan oyun, seyircilerden büyük ilgi gördü.

Oyunda Hacı Mehmet Arslan, Hatice Kübra Yılmaz, Arda Eren Okur, Gamze Sinem Barbaros, Beray Bilkay ve Zeynep Şeyma Yıldırım sahne aldı. Başarılı oyunculuklar ve sahne tasarımıyla dikkat çeken "Toros Canavarı", salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.