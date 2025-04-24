Eyüpsultan'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlence Dolu Etkinliklerle Bayramı Kutladı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlence Dolu Etkinliklerle Bayramı Kutladı

Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel etkinlikler düzenledi. Müzikaller, atölyeler ve geleneksel oyunlarla dolu gün, Başkan Özmen'in katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

24.04.2025 10:31
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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar; müzikaller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve sahne gösterileriyle buluştu. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de katılım sağladığı etkinlikler, gün boyu büyük bir coşkuyla sürdü.

Eyüpsultan Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenledi. Gün boyu devam eden kutlamalara katılan Başkan Özmen de tüm çocukların bayramını tebrik ederek, 23 Nisan coşkusunu paylaştı.

Kutlamalar, Özmen ile Eyüpsultan Kaymakamı Aslant Yurt ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız'ın katılımıyla, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinlik öncesi Hacı Ali Paşa Ortaokulu öğrenci bandosu mini bir gösteri yaptı. Kutlamalarda, Halit Derviş İbrahim İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları oynandı, şiirler okundu, ritim gösterisi, ront, piyano ve müzikli gösteriler sahnelendi.

Osmanlı Park'ta bayram kutlaması

23 Nisan kutlamaları için Osmanlı Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerde ise çocuklar için zeka atölyeleri düzenlendi; geleneksel sokak oyunları oynandı, şişme oyun grupları kuruldu. Sahne etkinliklerinde animasyon ekibi gösterisi yapıldı, Sezgin Maden ile birlikte çocuk şarkıları söylendi, DJ performansı dinlendi, jonglör gösterisi, kukla şov, "Kral Şakir" müzikali ve "Bir Buğday Müzikali" izlendi.

Çocuklar etkinlik alanında geleneksel sokak oyunlarıyla da buluşturuldu. Yumurta taşıma, istop, dokuz taş, ip atlama, seksek, halat çekme ve çuval yarışması oynandı. Palyaço ve keloğlan gösterisi çocukları kahkahaya boğarken, çocuklar için yüz boyama ve sosis balonlar yapıldı. Çocuklar ayrıca, alana kendileri için özel olarak kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Tırmanma duvarına tırmanan çocuklar, kaykay pistinde gönüllerince kaykay sürdü.

Çocuk sanat atölyeleri

Çocuklar, alanda kendileri için hazırlanan Akıl-Zeka Oyunları Atölyesi, Uzay Evi-Robotik Kodlama Atölyesi, Matematik Evi Atölyesi, Ebru Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, Seramik Atölyesi ve Karakter Tasarımı Boyama Atölyesi gibi çocuk sanat atölyelerinde, gün boyu eğitici ve öğretici etkinliklere katılma imkanı buldu. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yapıldığı alanda çocuklar için çeşitli spor turnuvaları da gerçekleştirildi.

Göktürk, coşkulu kutlamalara sahne oldu

Göktürk Meydan'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sahnede gerçekleşen dans gösterisi, palyaço ve keloğlan gösterisi de çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. Ayrıca çocuklar için yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri yapıldı.

Buz üstünde 23 Nisan kutlaması

Eyüp Park AVM'de bulunan Eyüpsultan Belediyesi buz pistinde öğrenciler, hem bireysel hem de grup halinde sergiledikleri dans gösterileriyle görsel şölen oluşturdu. Gösteriyi izlemeye gelen aileler, çocuklar ve vatandaşlar öğrencilerin performanslarını ayakta alkışladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlence Dolu Etkinliklerle Bayramı Kutladı - Son Dakika

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