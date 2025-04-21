Eyüpsultan'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi Akademisi ve Çocuk Etkinlik Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geçit töreni, şarkılar, şiirler ve dans gösterileriyle kutladı.

Eyüpsultan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Akademisi ve Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen kutlamada minikler, geçit töreni, şarkılar, şiirler ve dans gösterileriyle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Karadolap'ta bulunan Çocuk Etkinlik Merkezi'nin bahçesi Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süslenirken öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun çevresinde geçit töreni yaptı. Okula kırmızı beyaz kıyafetleri ile gelen öğrenciler, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından şiirler okudu, şarkılar söyledi ve danslar gösterileri yaptı. Gösterilerin ardından öğrenciler patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarıyla, bayramı doyasıya yaşadı.