Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar şehre indi: Köpeğin mamasını yediler - Son Dakika
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Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar şehre indi: Köpeğin mamasını yediler

Eyüpsultan'da şehre inen aç domuzlar köpeğin mamasını yedi. Köpek, domuzların mamasını yemesine havlayarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçen hafta Eyüpsultan Hasdal'da meydana geldi. Domuzlar buldukları mamayı yerken kapta bulunan suyu da içti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar camlara çıkarak gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

09.06.2024 13:13
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Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar şehre indi: Köpeğin mamasını yediler

Domuzu gören vatandaş hırlaması gülümseten görüntüler oluşturdu

Havlayan köpek domuzların mamasını yemesini izledi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da şehre inen aç domuzlar köpeğin mamasını yedi. Köpek, domuzların mamasını yemesine havlayarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Eyüpsultan Hasdal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehre inen aç domuzlar buldukları köpek mamasını yemeye başladı. Mamasının domuzlar tarafından yendiği gören köpek ise yanlarına giderek havlamaya başladı. Uzun süre havlayan köpek domuzların mamasını yemesini seyretti. Domuzlar buldukları mamayı yerken kapta bulunan suyu da içti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar camlara çıkarak gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Domuzların köpek mamasını yediği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, aç kalan domuzların köpeğin mamasını yediği ve köpeğin havlayarak tepki gösterdiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar şehre indi: Köpeğin mamasını yediler - Son Dakika

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