Eyüpsultan'da başkan vekili seçimi için meclis toplandı, 37 üye oy kullanacak - Son Dakika
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Eyüpsultan'da başkan vekili seçimi için meclis toplandı, 37 üye oy kullanacak

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Eyüpsultan\'da başkan vekili seçimi için meclis toplandı, 37 üye oy kullanacak
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Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisi toplandı. CHP adayı Cafer Parlak ile AK Parti adayı Muhammet Çakır'ın yarıştığı seçimde 37 meclis üyesi oy kullanacak.

Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine gelecek başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisinde seçim başladı. Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır yarışıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı. Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi saat 14.00'te toplandı. Seçimde 37 meclis üyesinin oy kullanacağı öğrenildi. Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, Cumhur İttifakı'nın ise 14 üyesi bulunuyor. CHP'nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır'ın yarışacağı seçimde, yapılacak oylamanın ardından yeni başkan vekili belli olacak. Seçimin yapılacağı salona yalnızca belediye meclis üyeleri alınırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA
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