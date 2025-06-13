Eyüpsultan'da Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Kız Öğrenci Yurdu İnşaatları İncelendi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Kız Öğrenci Yurdu İnşaatları İncelendi

13.06.2025 16:16  Güncelleme: 16:56
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, çocukların eğitimi için yapılan merkezlerin inşaatlarını yerinde inceleyerek projelerin detayları hakkında bilgi aldı. Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Esentepe Kız Öğrenci Yurdu'nun yapım süreci hızla devam ediyor.

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik yatırımları yerinde inceledi. Özmen, yapımı devam eden Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Esentepe Kız Öğrenci Yurdu, hakkında yetkilerden ayrıntılı bilgi aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in çocukların daha kaliteli eğitim alması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla başlattığı Çocuk Etkinlik Merkezleri (ÇEM) projesi, Eyüpsultan'da umut olmaya devam ediyor. Sakarya, Nişancı, Çırçır ve Esentepe ÇEM'leri tamamlanarak hizmete açıldı. Bu merkezlerde, çocuklar uzman kadrolar eşliğinde düzenlenen etkinliklerle becerilerini geliştiriyor, aileler ise çocuklarını güven içinde geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklarla bir araya geldi

Akşemsettin, Düğmeciler ve Yeşilpınar mahallelerinde yapımı süren ÇEM'lerde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Özmen, bu merkezlerdeki inşaat süreçlerini yerinde inceleyerek gelinen aşamalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında etkinliklerin sürdüğü Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Özmen, çocuklarla sohbet etti.

Esentepe Kız Öğrenci Yurdu'nda sona gelindi

Başkan Özmen, yapımı büyük oranda tamamlanan Esentepe Kız Öğrenci Yurdu inşaatında da incelemelerde bulundu. İnşaatın geldiği nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devam eden projeler şöyle sıralandı:

-Yeşilpınar Çocuk Etkinlik Merkezi: Toplam 776,6 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin, bodrum ve iki normal kattan oluşan merkezde 370 metrekare oyun ve etkinlik alanı, 5 derslik ve 110 öğrenci kapasitesi olacak.

-Akşemsettin Çocuk Etkinlik Merkezi ve Bilgi Evi: Akşemsettin Bilgi Evi bünyesinde yer alan merkez 150 metrekare taban alanına sahip olacak. 3 derslikli ve 46 öğrenci kapasiteli merkez kısa süre içinde hizmete alınacak.

-Düğmeciler Çocuk Etkinlik Merkezi ve Bilgi Evi: 150 metrekare taban alanı ve 300 metrekare toplam inşaat alanına sahip. 4 derslikli ve 80 öğrenci kapasiteli olarak planlanan merkezin yapımı sürüyor.

-Esentepe Kız Öğrenci Yurdu: 810,75 metrekare inşaat alanına sahip yurt binası; zemin, üç normal kat, çatı katı ve iki bodrum kattan oluşuyor. 16 oda iki kişilik, 6 oda ise tek kişilik yüksek lisans öğrencilerine ayrılmış durumda. Toplam 22 odası ve bir kafeteryası bulunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Kız Öğrenci Yurdu İnşaatları İncelendi - Son Dakika

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