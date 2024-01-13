Engelli bir kişiyi darp eden kağıt toplayıcısının geçmişte hırsızlık ve tehdit suçlarından hapis cezası bulunuyor

Eyüpsultan'da engelli bir kişiyi darp edip bacağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kağıt toplayıcısının, "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından 23 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri 3 Ocak'ta İslambey Mahallesi'nde sağır ve dilsiz A.Y'nin darp edilme sonucu yaralandığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, işaret dili çevirmeni aracılığıyla A.Y'nin eşgalini tarif edemediği, "çekçekçi" ismiyle anılan kağıt toplayıcısı tarafından darp edilerek yaralandığını öğrendi.

Hastaneye kaldırılan A.Y'nin, sol bacağında kırıklar olduğu belirlenirken, kağıt toplayıcısı M.K. önceki gün gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada, şüpheli M.K'nin "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından 23 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

M.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.