Eyüpsultan'da İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da arızalanan bir otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı hareket ettirdiği aracın kontrolünü kaybederek inşaat alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin çalışmasıyla sürücüyü araçtan çıkardı ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaza yerinde inceleme yapmaktadır.

17.05.2024 23:51
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Eyüpsultan'da yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta kullandığı 34 FFL 23 plakalı otomobili arızalanan Yusuf K, yokuş aşağı hareket ettirerek aracı çalıştırmak istedi.

Sürücü hızlanan aracın kontrolünü kaybederken, otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

???????İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yusuf K, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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