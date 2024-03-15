Eyüpsultan\'da meydana gelen kazada 1 ölü, 4 yaralı: Şüphelinin babası adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur, savcılık sorgusunun ardından "imza atma" yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur, "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Burada, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Cihantimur, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Bu arada, Cihantimur hakkında daha önceden sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Ne olmuştu?
Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 ölü, 4 yaralı: Şüphelinin babası adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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