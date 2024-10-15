Eyüpsultan'da Motosikletlilere Cezalar Kesildi

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Eyüpsultan'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri ile aynı gruba dahil olan yol kenarındaki yayalara toplam 251 bin 249 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'nda motosikleti bir grubun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirlemesi üzerine planlı uygulama için harekete geçti.

Ekipler, trafiğin olağan akışına aykırı hareketler sergileyen, akrobatik hareketler yapan 14 motosiklet sürücüsü ile yaya olarak yol kenarında bulunan 5'i yaşı küçük 10 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 24 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "ters istikamette araç kullanmak", "abartı egzoz", "makas atmak", "uyarı ve ikazlara uymamak", "sigortasız araç kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "ışık donanımı", "araç dikiz aynası bulundurmamak", "kask takmamak", "araçlarda tescil plakası bulundurmamak", "tescil plakasının okunmaması", "yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerince toplam 251 bin 249 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan B.K, E.K, Y.E.K, A.Y, K.Ç. ve E.T'nin sürücü belgeleri iptal edildi, olayda kullanılan 14 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.