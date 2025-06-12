Eyüpsultan'da Nazım Hikmet Anısına Etkinlik Düzenlendi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, ölümünün 62'nci yılında büyük şair Nazım Hikmet'i söyleşi, şiir dinletisi ve sergiyle andı. Programda toplumcu şairin ilham veren yönü vurgulanırken, kısa süre önce hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de anıldı.

Nazım Hikmet, ölümünün 62'nci yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Nazım Hikmet'in şiirlerinin dünya dillerine çevrildiği, evrensel değerler taşıdığı ve toplumcu duruşuyla ilham verdiğinin vurgulandığı etkinlik, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Galeri Eyüpsultan'da yapıldı.

Sergi, söyleşi ve dinleti bir arada

"Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, Petofi'den Nazım Hikmet'e" konulu serginin eşlik ettiği anma programına, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda, Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi yazar Zeynep Oral ve Vakfın Başkan Vekili Özcan Arca konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte ayrıca sinevizyon gösterimiyle şairin hayatından kesitler sunuldu, şiir dinletileri gerçekleştirildi.

"Nazım Hikmet, Türkiye'de bütün şairlere ilham olmuştur

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, Nazım Hikmet'in şiirindeki toplumsal duyarlılığa dikkati çekerek, "Cemal Süreya, Nazım Hikmet'in şiirinden bahsederken 'Tepeden bakıldığında bütün şiirler siyasidir' diyor. Bazı şiirler yalnızca siyasidir ama bazıları — Nazım Hikmet'in yaptığı gibi — hem şiirdir, hem siyasidir. Toplumcu bir şair olarak Nazım Hikmet, Türkiye'de genel olarak bütün şairlere ilham olmuştur" diye konuştu.

Anma programında Ferdi Zeyrek de unutulmadı

Konuşmasında geçen günlerde elim bir kazada hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de anan Nemutlu, "Nazım Hikmet 3 Haziran'da hayatını kaybetti. Kötü bir tesadüf oldu; toplumcu ideallere uygun bir siyaset adamı olan sevgili kardeşimiz, Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i de iki gün önce kaybettik. Milyonlarca insan gözyaşlarına boğuldu. Bu acı olay, insana dokunan siyasetin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ben bu vesileyle 'Haziran'da ölmek zor' diyor ve Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.