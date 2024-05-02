Eyüpsultan'da Otomobilin Yön Tabelası Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Otomobilin Yön Tabelası Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Otomobilin Yön Tabelası Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da Y.B. idaresindeki bir otomobil, TEM otoyolu Hasdal mevkisinde yön tabelasının direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün öldüğünü tespit etti. Kaza sonrası trafik normale döndü.

02.05.2024 20:07
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Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Y.B. idaresindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil, TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cesedi morga kaldırıldı.

Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Otomobilin Yön Tabelası Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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