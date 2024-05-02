Eyüpsultan'da otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Y.B. idaresindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil, TEM otoyolu Hasdal mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Y.B'nin cesedi morga kaldırıldı.
Kaza yerinde yoğunlaşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Otomobilin Yön Tabelası Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?