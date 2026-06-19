Eyüpsultan'da Otoparka Ateş Açıldı

Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce bir otoparka açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yeşilpınar Merkez Camisi altındaki özel otoparka motosikletli şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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