Eyüpsultan'da Ramazan İçin Kadınlara Yiyecek Yapımı Eğitimi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Ramazan İçin Kadınlara Yiyecek Yapımı Eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği ESMEK atölyelerinde ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süsleyecek yiyeceklerin yapımını öğretiyor. Kursiyerlere Eyüp güveci gibi geleneksel yemeklerin yapımı anlatılıyor.

06.03.2025 16:37  Güncelleme: 18:42
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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (ESMEK) katılan kadınlara, ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süsleyecek yiyeceklerin yapımı öğretiliyor. Bu kapsamda Eyüp ESMEK'te düzenlenen atölyede kursiyerlere, "Eyüp güveci"nin yapımı öğretildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ramazan ayına özel olarak ESMEK'lerde kadınlara yönelik birçok atölye düzenleniyor. Ramazan pidesi, ramazan şerbeti, güllaç, bayram tatlısı, kıymalı pide, perde pilavı ve badem pare gibi yiyeceklerin yapımı ve yapım sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Eyüp ESMEK'te düzenlenen atölyede, kursiyerlere son olarak Eyüpsultan'a özgü güvecin yapımı öğretildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Ramazan İçin Kadınlara Yiyecek Yapımı Eğitimi - Son Dakika

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