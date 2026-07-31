Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto galerinin önünde oturan iş yeri sahiplerine motosikletli şüpheli tarafından ateş açılması sonucu yaralanan 4 kişiden Ensar Sever (46) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan Onur Hoşça (28), Enes Sever (33) ve Onur Göçer'in (30) hastanedeki tedavileri sürüyor. Tedavi altındaki Onur Hoşça'nın entübe edildiği, Enes Sever'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zanlının kaçış güzergahında kapama noktaları oluşturan polis ekipleri, plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen U.M.T'yi (15) kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin kaçış güzergahında yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.