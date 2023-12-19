Eyüpsultan\'da tırın çarptığı cipteki 6 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da, tırın çarptığı emniyet şeridinde park halinde bulunan cipteki 6 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki Odayeri mevkisinde ilerleyen 34 BVF 720 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle emniyet şeridinde bekleyen 54 AJH 935 plakalı cipe çarptı.
Savrulan tır, seyir halindeki 33 AAG 638 plakalı otomobile çarpıp yoldaki bariyerlerin arasına girdi.
Cipteki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 4'ü cipte sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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