Eyüpsultan'da tramvay hattı için sökülen ağaçlar esnaf ve STK'ların tepkisini çekti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da tramvay hattı için sökülen ağaçlar esnaf ve STK'ların tepkisini çekti

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Eyüpsultan\'da tramvay hattı için sökülen ağaçlar esnaf ve STK\'ların tepkisini çekti
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Eyüpsultan\'da tramvay hattı için sökülen ağaçlar esnaf ve STK\'ların tepkisini çekti
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Eyüpsultan Bulvarı'nda tramvay hattı çalışmalarında ağaçlar iş makineleriyle söküldü. Sivil toplum platformları ve mahalle esnafı, yolların tek şeride düşmesi ve tarihi dokunun zarar görmesi nedeniyle projenin Eyüpsultan'a getireceğinden fazla götüreceğini belirtti.

EYÜPSULTAN'da yapımı süren Bayrampaşa- Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında, Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçlar iş makineleriyle söküldü. Söküm sırasında ağaçların zarar gördüğünü belirten sivil toplum platformları ve mahalle esnafı, duruma tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. İlçede yaşayan Leyla Üstünel tarafından okunan açıklamada, "Yolların tek şeride düşmesi, kaldırımların daralması, ağaçların ve tarihi dokunun zarar görmesi göz önüne alındığında, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Eyüpsultan Bulvarı'nda tramvay hattı çalışmaları nedeniyle ağaçların taşınması için yaklaşık bir hafta önce çalışma başlatıldı. İlk olarak ağaçların dalları budandı. Daha sonra iş makineleriyle yerlerinden sökülen ağaçlar kamyonlara yüklendi. Eyüpsultan'da yaşayan bazı kişiler, sivil toplum platformları ve mahalle esnafı tramvay hattı projesinin mevcut durumuna ve ağaç kesimlerine dikkat çekmek üzere bir araya geldi.

'EYÜPSULTAN'IN GELECEĞİ, EYÜPSULTANLILARA SORULMADAN BELİRLENEMEZ'

Eyüpsultan'da yaşayan Leyla Üstünel tarafından okunan basın açıklamasında, "Bugün burada Eyüpsultan'ın tarihine, manevi mirasına, ağaçlarına ve geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane'den Bayrampaşa meydan ulaşım bağlantısının sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Ancak yolların tek şeride düşmesi, kaldırımların daralması, ağaçların ve tarihi dokunun zarar görmesi göz önüne alındığında, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Üstelik bu süreçte mahalle sakinlerinin, esnafın, kurumların ve sivil toplum platformlarının görüşlerine başvurulmadan ilerlenmesine itiraz ediyoruz. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez" dedi.

'AMBULANS VE İTFAİYE BU SIKIŞIKLIKTA NASIL İLERLEYECEK'

Üstünel açıklamanın devamında, "Yapılacak T7 tramvay hattı nedeniyle, Feshane durağından Eyüpsultan meydana, Eyüpsultan meydandan Demirkapı'ya kadar 2 şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine aracıyla gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Bir an için Bakırköy'ün, Fatih'in, Nişantaşı'nın ya da Kadıköy'ün ana caddelerinde yolların tek şeride düşürüldüğünü, ağaçların söküldüğünü düşünün. Aynı duyarlılığın ve aynı özenin Eyüpsultan'a da gösterilmesi bizim hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
EyüpsultanGüncelYaşamSon Dakika

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