Eyüpsultan\'da Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

EYÜPSULTAN'da 3 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler söndürüldü. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürürken, binada mahsur kalan kişileri ise kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.