Eyüpsultan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eyüpsultan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

22.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı. 150 yeni merkez planlanıyor.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde aile hekimliği hizmeti alınmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bir hedefi olduğunu belirten Gül, "Aile hekimi başına 2 bin 500 sayısına düşecek kadar aile sağlık merkezleri yapmak istiyoruz. Bununla ilgili hiçbir kısıtlama yok, ödenekle ilgili problem yok. Arsa bulduğumuz ve ihtiyaç olarak kabul edilen her yerde ya yeniden yaparak ya da satın alarak, birinci basamak sağlık hizmetini hak ettiği yere getirmiş olacağız." dedi.

Vali Gül, yeni aile sağlığı merkezinin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un dört bir yanında sağlık tesislerini vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin, sağlık sisteminin ilk başvuru noktası olduğunu dile getiren Güner, "Aile hekimi bizim sağlık danışmanımız, sağlık avukatımız, ailemizin bir ferdi. Sadece tedavi için değil, sağlığımızı korumak için de başvuracağımız ilk yer." diye konuştu.

Güner, Pirinççi Mahallesi'ne kazandırılan merkezin, eskiden gezici sağlık hizmetiyle verilen aile hekimliği hizmetlerini artık sürekli ve yerinde sağlayacağını aktardı.

İstanbul'da sağlık yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Güner, yıl sonuna kadar 150 yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin daha hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için kurdele kesildi.

Açılışa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, istanbul, Politika, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:20:23. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.