Eyüpsultan'daki otobüs yangınında 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'daki otobüs yangınında 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç da hayatını kaybetti

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Eyüpsultan\'daki otobüs yangınında 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç da hayatını kaybetti
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Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ablası Yüsra Seraç da hayatını kaybetmişti; amca Vedat Seraç, olayda kendilerini arayan olmadığını söyledi.

EYÜPSULTAN'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada Nazlıhan Seraç'ın, 12 yaşındaki ablası Yüsra Seraç'ta hayatını kaybetmişti. Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Amca Vedat Seraç, "Gerçekten yürekler acısı, insanın dili tutuluyor bu olayda. Sonuna kadar biz davacıyız. Şu ana kadar telefon dahi açmadılar. Baş sağlığında bulunmadılar" dedi.

Kaza, 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi ise yaralanmıştı. Cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi'nde cenaze namazı kılındı. Seraç'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

10 YAŞINDAKİ NAZLIHAN'DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Nazlıhan Seraç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Nazlıhan Seraç (10) 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Seraç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cenaze otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

'ŞU ANA KADAR TELEFON DAHİ AÇMADILAR'

Amca Vedat Seraç, "Diyecek bir şey yok. Gerçekten yürekler acısı, insanın dili tutuluyor bu olayda. Sonuna kadar biz davacıyız. Şu ana kadar telefon dahi açmadılar. Baş sağlığında bulunmadılar. İçimiz yanıyor. Kelimeler ağzımızda düğümleniyor" dedi.

Kaynak: DHA
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