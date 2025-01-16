Eyyübiye\'de 1700 Koli Bozuk Cips Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol birimi ekiplerine gelen şikayet üzerine bir işletmede denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, piyasaya sürülmek üzere olan son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve kokmuş 1700 koli cips tespit etti.

İdari yaptırım kararı uygulanan işletmedeki ürünler kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.