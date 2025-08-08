Eyyübiye'de Bozulmuş Yumurtalara El Konuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 170 koli yumurta ele geçirildi, işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan gıda denetimlerinde, bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 170 koli yumurta ele geçirildi.

Ekiplerce yumurtalar imha edilirken, işletme hakkında işlem yapıldı.