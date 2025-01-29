Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kendirci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Silahla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatih Dağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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