Şanlıurfa\'da \'otlatma\' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Kavgada 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışma başlattı.
