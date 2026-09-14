Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliyesine itiraz reddedildi, karar kesin - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliyesine itiraz reddedildi, karar kesin

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Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada sanıklar M.P. ve S.K. hakkında verilen hükmen tahliye kararlarına yapılan itirazları reddetti. Heyet, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına hükmetti.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, sanıklar M.P. ve S.K. hakkında verilen hükmen tahliye kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı katılan vekillerince yapılan itirazları reddetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Eylül'deki duruşmasında sanıklar M.P. ve S.K. hakkında verilen hükmen tahliye kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığı ile bazı katılan vekilleri itiraz etti.

İtirazın reddi istemini yerinde görmeyen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyanın itiraz konusunda karar verilmek üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Dosyayı inceleyen Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet savcısının yazılı mütalaasını aldı.

Savcı, sanıklara atılı suçun niteliği ve hükmedilen ceza miktarları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek, sanıkların tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara verilen ceza miktarları, tutuklu kaldıkları süre ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olması ile 4. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmen tahliye kararında belirttiği gerekçeleri değerlendirdi.

Tutuklama tedbiriyle beklenen faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği kanaatine varan heyet, Cumhuriyet Başsavcılığının ve katılan vekillerinin itirazlarını ayrı ayrı reddetti.

Kararda, mahkemenin değerlendirmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklara verilen ceza miktarları, tutuklu kaldıkları süre, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Eylül 2026 tarihindeki duruşmasında sanıkların hükmen tahliyelerine ilişkin verilen karardaki gerekçeler dikkate alınarak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım katılanlar vekilleri tarafından sunulan itiraz dilekçelerinin ayrı ayrı reddine karar vermek gerekmiş. Dosyanın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine, kararın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesince itiraz edenlere tebliğine, dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, mütalaaya aykırı olarak oy birliği ile ve kesin olmak üzere karar verildi."

Ne olmuştu

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında heyet, sanıklar S.K. ve M.P.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vermişti.

Heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ardından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliyesine itiraz reddedildi, karar kesin - Son Dakika

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