(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
ÇHD İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO protestolarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan'ın tutuklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şube başkanımız Av. Ezgi Önalan tutuklandı. Savunma susmadı, susmayacak." denildi.
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