Ezine'de FETÖ üyesi eski uzman çavuş insan kaçakçılığından tutuklandı - Son Dakika
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Ezine'de FETÖ üyesi eski uzman çavuş insan kaçakçılığından tutuklandı

Ezine\'de FETÖ üyesi eski uzman çavuş insan kaçakçılığından tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı. Şüpheli, insan kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi.

07.02.2024 14:37
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Şüphelinin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş olduğu belirlendi.

Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, bir araçta 42 düzensiz göçmen yakalanmış, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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