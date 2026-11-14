FAA, ABD'de hava trafik kontrolündeki iletişim sorunu nedeniyle tüm uçuşları durdurdu

FAA, ABD'de hava trafik kontrolündeki iletişim sorunu nedeniyle tüm uçuşları durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FAA, hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.
FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını belirten Duffy, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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