FAA, El Paso Hava Sahası Yasağını Kaldırdı - Son Dakika
FAA, El Paso Hava Sahası Yasağını Kaldırdı

11.02.2026 21:28
FAA, El Paso'nun hava sahasını 10 gün kapattıktan sonra güvenlik gerekçesiyle yasağı kaldırdı.

EL ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Texas eyaletine bağlı El Paso kentinin hava sahasını 10 gün boyunca uçuşlara kapattığını duyurmasından birkaç saat sonra yasağı kaldırdığını açıkladı.

FAA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Meksika sınırındaki El Paso kentine yapılacak uçuşlara ilişkin yeni önlemler duyuruldu.

Açıklamada, El Paso Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasının "özel güvenlik nedenleriyle" 10 günlüğüne kapatılacağı belirtildi.

Geçici kapanmanın Meksika hava sahasını kapsamadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilemedi.

Uçuş yasağının, hava yolu şirketlerinin operasyonlarında ciddi aksaklıklara yol açacağı konuşulurken FAA'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yasağın ilanından saatler sonra gelen paylaşımda, "El Paso üzerindeki hava sahasının geçici olarak kapatılması kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede ticari havacılığa herhangi bir tehdidin bulunmadığı aktarılan paylaşımda, tüm uçuşların normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Geçici yasağın, Meksikalı kartellerden kaynaklandığı iddiası

CNN'in haberine göre, ABD yönetiminden bir yetkili, Meksikalı kartellere ait insansız hava araçlarının (İHA) ABD hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

El Paso hava sahasındaki kapanmanın bundan kaynaklandığını belirten yetkili, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İHA'lara karşı önlem aldığını ifade etti.

Yetkili, FAA ve Pentagon'un, bölgede ticari havacılığa tehdit bulunmadığını belirlediğini ve yasağın kaldırıldığını dile getirdi

CBS: Pentagon-FAA anlaşmazlığı nedeniyle hava sahası kapandı

CBS News'a konuşan ve olaya aşina yetkililere göre, hava sahasının kısa süreliğine kapatılması, FAA ile Pentagon arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Yetkililer, Pentagon'un, El Paso Uluslararası Havalimanına bitişik Fort Bliss Askeri Üssü yakınlarında "İHA'ları düşürmeye yönelik bir tatbikat" planladığını, bu kapsamda yüksek enerjili lazer sistemi kullanılmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Tatbikatın, güvenlik etkilerine ilişkin toplantılar planlanmasına rağmen Pentagon'un testleri daha erken yapmak istediğini ileri süren yetkililer, FAA Başkanı Bryan Bedford'un ise Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerini güvenlik açısından önceden bilgilendirmeden hava sahasını geçici olarak kapattığını öne sürdü.

Kaynak: AA

