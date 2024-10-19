Fadıl Şenyaşar Tahliye Oldu

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(DİYARBAKIR) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı davasında tahliye edilen Fadıl Şenyaşar, "Annemin göz yaşı dökmesine neden olan hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de, eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında seçim çalışması sırasında işyerinde başlayan saldırı, hastaneye uzandı. Saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği davanın duruşması Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, davada tutuklu bulunan, saldırıda babası ve iki ağabeyini kaybeden Fadıl Şenyaşar ve Enver Yıldız, Mekail Şimşek ile Celal Yıldız hakkında tahliye kararı verdi.

Tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden 6 yıl 4 ay sonra tahliye edilen Fadıl Şenyaşar'ı, annesi Emine Şenyaşar, ağabeyi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın yanı sıra çok sayıda kişi karşıladı.

Cezaevi önünde açıklamada bulunan Fadıl Şenyaşar, "Annemin göz yaşı dökmesine neden olan hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek. Bugüne kadar yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.