Fadime Kuş'un Arıcılık Başarısı - Son Dakika
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Fadime Kuş'un Arıcılık Başarısı

Fadime Kuş\'un Arıcılık Başarısı
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Tekirdağ'da Fadime Kuş, 30 yılda 1 kovanla başladığı arıcılığı 450 kovana çıkararak ailesinin geçimini sağlıyor.

Tekirdağ'da 62 yaşındaki girişimci Fadime Kuş, yaklaşık 30 yıl önce bir kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 450'ye çıkararak ailesinin geçimini sağlıyor.

Kuş, bir süre İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra evlenerek Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'ne yerleşti.

Eşiyle çiftçilik yapmaya başlayan Kuş'un arıcılık serüveni, 1996 yılında tarlada çalıştıkları sırada yakaladıkları bir kovan arıyla başladı.

İlk yıl kovan sayısını 6-7'ye çıkaran Kuş, üretimini yıllar içinde artırarak 450 kovana ulaştı.

Arıcılığı ailesinin temel geçim kaynağı haline getiren Kuş, eşiyle üretimini sürdürüyor.

"Gençlerimizi tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz"

Kuş, AA muhabirine, arıcılığa başladığı ilk yıllardan itibaren üretimi artırmak için çalıştığını söyledi.

Bir kovanla çıktığı yolda 450 kovana ulaştığını belirten Kuş, "Bir senede 6-7 yaptım ve devam ettirdim. Geçim kaynağımız arıcılık oldu. 450 kovana ulaştık. Bundan sonra da geçimimizi buradan sağlayacağız. Hem zevkli hem hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.

Arıcılığın kendisine ve eşine sosyal güvence de sağladığını ifade eden Kuş, üretim sayesinde aile bütçesine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Kuş, gençlerin tarım ve hayvancılığa daha fazla yönelmesi gerektiğini söyledi.

Üretimin ve emeğin önemine işaret eden Kuş, "Emek olmayınca geçim olmuyor. Herkes şimdi masa başı istiyor ama çiftçi olmayınca nasıl geçinilecek? Arpa, buğday üretimi olmayınca neyle geçineceğiz? Biraz gençlerimizi buraya yönlendirmeye çalışıyoruz ama gençler masa başı istiyor." diye konuştu.

"Arı varsa hayat var"

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kentte arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Özellikle kadın ve genç çiftçilerin devletin sağladığı yüzde 70'e varan hibe desteklerinden yararlanmasını istediklerini aktaran Aksoy, polen, arı sütü ve ana arı üretimi başta olmak üzere arıcılığın farklı alanlarının desteklendiğini kaydetti.

Tekirdağ'ın önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Aksoy, arıların ayçiçeği ve diğer bitkilerin tozlaşmasında önemli görev üstlendiğini anlattı.

Arıcılığın tarımsal üretim açısından önemine dikkati çeken Aksoy, "Arı varsa hayat var. Özellikle meyvecilikte arısız bir sistemi düşünemiyoruz." dedi.

Kuş'un 450 kovanla üretim yaptığını belirten Aksoy, hazırlanacak projeyle kovanların yenilenmesinin yanı sıra arı ırkının geliştirilmesinin de hedeflendiğini bildirdi.

Kırklareli'nde bulunan Karniyol arı ırkından yararlanılarak melezleme çalışmaları yapılacağını aktaran Aksoy, "Arı kalitesini ve ana arı kalitesini artırarak ilimize hizmet etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Aksoy, Tekirdağ, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fadime Kuş'un Arıcılık Başarısı - Son Dakika

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