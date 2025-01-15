Faeser: Göçmenler Almanya'nın Ekonomik Destanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Faeser: Göçmenler Almanya'nın Ekonomik Destanı

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, göçmenlerin ekonomik açıdan ülkeye büyük katkı sağladığını açıkladı.

15.01.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iyi entegre olmuş milyonlarca göçmenin ekonomik açıdan Almanya'yı desteklediğini belirterek, " Göçmenler, hastanelerde ve bakım tesislerinde, şirketlerde ve sanayide yer alıyorlar. Bu insanlar, başardıklarıyla daha fazla saygıyı hak ediyor." dedi.

Faeser, Rheinische Post gazetesine açıklamada bulundu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini seçim kampanyası nedeniyle yaptıkları açıklamalardan dolayı eleştiren Faeser, iyi entegre olmuş milyonlarca göçmenin ekonomik açıdan Almanya'yı desteklediğini söyledi.

Faeser, "Almanya'da neredeyse 25 milyon insanın göçmen geçmişi var, uzun süredir toplumumuzun doğal bir parçası olmuşlar ve ülkemizi birçok alanda ayakta tutuyorlar. Göçmenler, hastanelerde ve bakım tesislerinde, şirketlerde ve sanayide yer alıyorlar. Bu insanlar, başardıklarıyla daha fazla saygıyı hak ediyor." diye konuştu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçim kampanyasında göçmenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını gündeme getirmesini eleştiren Faeser, "Eğer Birlik partileri, insanların Alman vatandaşlığından nasıl tekrar çıkarılabileceğini tartışıyorsa, bu birinci ve ikinci sınıf vatandaşlar olduğu hissine yol açıyor. Bu Almanya'da yaşamları için çok çalışmış insanların sırtından yapılan bir tartışmadır." şeklinde konuştu.

Faeser, küresel rekabette nitelikli çalışanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, nitelikli ve vasıflı işçilerin dışlanmaktan korkmak yerine tam anlamıyla aidiyet hissedebilecekleri Almanya'ya gelmeyi tercih edeceklerini vurguladı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini de eleştiren Faeser, "AfD'nin geri göç (remigration) adı altında insanları topluca sınır dışı etmek istemesi, sadece insanlığa duyduğu saygısızlığı değil, aynı zamanda bunun Almanya'ya bir iş merkezi olarak ne kadar zarar vereceğini ve istihdamı ne kadar azaltacağını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Göçmenler, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faeser: Göçmenler Almanya'nın Ekonomik Destanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Faeser: Göçmenler Almanya'nın Ekonomik Destanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.