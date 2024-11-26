Fahrettin Altun: Hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz - Son Dakika
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Fahrettin Altun: Hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz

Fahrettin Altun: Hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bir yandan ülkemizin küresel itibarını, marka değerini arttırmak için çabalıyoruz, daha da güçlendirmek için çabalıyoruz, öte yanda hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz" dedi.

26.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bir yandan ülkemizin küresel itibarını, marka değerini arttırmak için çabalıyoruz, daha da güçlendirmek için çabalıyoruz, öte yanda hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem' programında konuştu. Altun, İletişim Başkanlığı olarak küresel iletişim konusunu farklı boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi. Altun, bugün karşılarında sömürü ilişkilerini meşrulaştıran bir küresel iletişim rejimi bulunduğunu belirterek, "Nasıl ki karşımızda adaletsiz bir küresel düzen varsa aynı şekilde bu düzene dayanak oluşturan bir küresel iletişim düzeni var. Bu adaletsiz iletişim üzerinden gerçek anlamda adil bir iletişim düzenine geçmek için mücadele ediyoruz. Elbette bir yandan ülkemizin küresel itibarını, marka değerini arttırmak için çabalıyoruz, daha da güçlendirmek için çabalıyoruz, öte yanda hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz. ve bu doğrultuda ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğü küresel adalet mücadelesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte bizler gençlerimizin öncü bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle küresel iletişim alanında yaşanan eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, sorunları ve çözüm ödevlerini gençlerimizle birlikte konuşalım, müzakere edelim istiyoruz ve bu toplantıyı da tam da bunun için düzenliyoruz" diye konuştu.

'GÖKYÜZÜ ARTIK SINIR DEĞİL'

Gençlerin günden güne uzay çalışmaları alanına daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Bir diğer başlığımız, Milli Teknoloji Hamlemiz. Milli Teknoloji Hamlemiz; gençlerimizin, genç beyinlerin ülkemize armağanıdır. Genç mühendislerimiz, genç bilim insanlarımız sayesinde bu hamle başarılı sonuçlar üretmiştir. İnsansız otonom araçlar alanındaki ilerlemeler ve savunma sanayimizde gelinen yüksek teknolojik düzey, yerli otomobilimizin, yerli uydularımızın imalatı gibi kilometre taşları, az önce de altını çizdiğim uzay yolculuğumuz gibi başarılar ve elbette TÜBİTAK başta olmak üzere kurumlarımızın ilköğretimden doktora düzeyine kadar verdiği proje destekleri, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin somut tezahürleridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tüm bu ilerlemelerin katalizarü, 'TEKNOFEST gençliği' olarak adlandırılan, dinamik yeni nesildir. TEKNOFEST markasının bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacının başvurusuna kucak açması da ülkemizin gelecek nesillere verdiği değerin, gençlerimizin dinamizminin somut göstergeleridir. Karşımızdaki bu gençlik, çok şükür öz güvenlidir ve sınırların aşılabilirliğine dair farkındalığa sahiptir. Bu ülkenin gençliği için gökyüzü artık sınır değil, sadece başlangıçtır. Ülkemiz merkezinde gençlerin olduğu 21'inci yüzyıl Türkiye'sini bilim ve teknoloji ile inşa etmenin gayreti içerisindedir" dedi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Teknoloji, Politika, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun: Hakikat odaklı iletişim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz - Son Dakika

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