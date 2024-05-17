Fakülte birincisi depremzedeye, annesi ve kız kardeşinden ağlatan sürpriz - Son Dakika
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Fakülte birincisi depremzedeye, annesi ve kız kardeşinden ağlatan sürpriz

Sivas'ta okuduğu üniversitede fakülte birincisi olan depremzede Seyran Şenol, beklenmedik sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Mezuniyet töreninde ailesini karşısında görünce çok mutlu olan Şenol, depremde bile ders çalışarak başarısını elde ettiğini belirtti.

17.05.2024 22:23
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Fakülte birincisi depremzedeye, annesi ve kız kardeşinden ağlatan sürpriz

Sivas'ta okuduğu üniversitede fakülte birincisi olan depremzede Seyran Şenol, beklenmedik sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı

SİVAS - Sivas'ta okuduğu üniversitede fakülte birincisi olan depremzede Seyran Şenol, beklenmedik sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas'ta okuyan Seyran Şenol (24), 6 Şubat 2023 tarihinde asrında felaketi olarak nitelendirilen depreme ailesi ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı köyünde yakalandı. Şenol'un evi ağır hasar aldı ve daha sonra yıkıldı. Okuma azminden vazgeçmeyen Şenol, eğitimi için tekrar Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğrenimini sürdüren Şenol, deprem psikolojisini atlatamasa da fakülteyi birincilikle bitirerek herkesin takdirini topladı.

Mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı

Şenol, ailesinin mezuniyet törenine katılamayacağı için oldukça üzülünce devreye üniversite yönetimi girdi. Anne Hanım Şenol ve ablası Deniz Şenol'u Malatya'dan alarak kente getiren yönetim Şenol'a sürpriz yaptı. Şenol, diplomasını alacağı sırada anne ve kız kardeşini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Ağlatan sürpriz

Seyran Şenol, ailesini törende görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ailem geldiği için çok mutlu oldum. Üzüldüm ama belli etmedim. Görünce çok mutlu oldum. İnşallah herkesin gönlüne göre olur. Depremi yaşayan ve sevdiklerini kaybeden herkese Allah rahmet eylesin dileklerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum. Çok zor bir süreçti. Aynı zamanda derslerimi uzaktan takip etmek beni çok zorladı. Ben yine de mücadeleme devam ettim" dedi.

"Depremde bile sürekli ders çalıştı"

Anne Hanım Şenol, kızının depremde bile ders çalıştığını söyleyerek, "Çok mutluyum kızımla gurur duyuyorum. Kızım azmini biliyordum, birinci olmasını bekliyordum. Depremde bile sürekli ders çalıştı. O yüzden çok mutlu oldum, gurur duydum" diye konuştu.

"Günlerdir onu kandırmak için uğraştık"

Abla Deniz Şenol ise kardeşinin geleceklerinden haberi olmadığına değinerek, "Bende lisans mezunuyum, kendi mezuniyetimde bu kadar heyecanlanmamıştım. Sürpriz yaptık, haberi yoktu. Günlerdir onu kandırmak için uğraştık. Sonunda da buraya geldik. Gerçekten çok heyecanlıyım, onunla da gurur duyuyorum. Babam şu an gelemedi, biliyorum ki o da çok üzüldü. Ama biz onun yanındayız. Babamın da onunla gurur duyduğunu unutmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Deprem, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fakülte birincisi depremzedeye, annesi ve kız kardeşinden ağlatan sürpriz - Son Dakika

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