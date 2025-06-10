Falezlerden Denize Atlayan Genç Yaralandı

ANTALYA'da yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayan Suriyeli Mohammad Al M. (18), karnının üzerine düşerek ağır yaralandı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarıyla sahile gelen Suriye uyruklu Mohammad Al M., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Havada dengesini kaybeden Mohammad Al M., karnının üzerine suya düştü. Çevredekilerin denize girerek sudan çıkardığı Mohammad Al M., bilinci kapalı şekilde kıyıya alındı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Mohammad Al M., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mohammad Al M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan falezlerden atlayışı, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; Mohammad Al M.'nin falezden kendini boşluğa bırakması ve suya sert şekilde çakılması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.