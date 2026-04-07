Fanti Karnavalı'nda Kültürel Miras Kutlandı

07.04.2026 19:21
Lagos'ta düzenlenen Fanti Karnavalı, Afro-Brezilya kökenli kültürü ve mirası kutladı.

Nijerya'nın Lagos kentinde her yıl düzenlenen Fanti Karnavalı'nda binlerce kişi, Afro- Brezilya kökenli Aguda toplumunun kültürel mirasını kutladı.

Son yıllarda genellikle Paskalya döneminde gerçekleştirilen karnaval, Batı Afrika'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl "Mirasın Eve Dönüşü" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Lagos'un farklı bölgelerinden gelen topluluklar Tafawa Balewa Square'de bir araya geldi. Renkli kostümler giyen katılımcılar dans ederek şehir merkezine ilerlerken, bazıları at sırtında kortejlere katıldı.

Etkinlikte Brezilya kökenli unsurlar ile yerel Yoruba ritimleri bir arada sergilenirken, Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen sanatçılar boncuk, tüy ve vücut boyalarıyla süslenmiş gösterileriyle karnavala renk kattı.

Karnavala katılan Ademola Oduyebo, etkinliğin Lagos'un tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu kültürü çocuklarımız için korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Glamour Sandra hem Fanti Karnavalı'na hem de Rio Karnavalı'na katılmayı sevdiğini belirterek, "Buradaki enerji ve sanatsal zenginliği çok seviyorum." dedi.

Etkinlik, dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Rio Karnavalı ile benzerlikleriyle dikkati çekiyor.

19. yüzyılda Brezilya'dan Batı Afrika'ya dönen eski kölelerin bir kısmı Lagos'a yerleşerek Yoruba toplumuyla birlikte yaşam kurdu.

Bu topluluk, Brezilya ve Portekiz kültürlerinden unsurları müzik, yemek, mimari ve yaşam tarzına taşıyarak "Fanti Karnavalı"nın temelini oluşturdu.

Aguda yerleşimlerini temsil eden çeşitli topluluk dernekleri ise karnavalın organizasyonunda aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Brezilya, Kültür, Güncel, Miras, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
