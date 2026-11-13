FAO'ya göre KDC'de Ebola bölgelerinde halkın yüzde 90'ı daha az hasat bekliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Ibrahim Abdoul Nasser, "Araştırmalarımız, Ebola vakalarının doğrulandığı bölgelerde görüştüğümüz insanların neredeyse yüzde 90'ının daha düşük hasat beklediğini gösteriyor." dedi.

Nasser, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de acil düzeyde açlıkla karşı karşıya kalan her 10 kişinin 8'den fazlasının ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri'de yaşadığını söyleyen Nasser, bu eyaletlerde yaşanan durumun her şeyden önce tarım krizi olduğunu ifade etti.

Nasser, çatışmaların aileleri topraklarından kopardığına dikkati çekerek, "2024'ün başı ile Mart 2026 arasında tarlalarına ulaşmakta güçlük çeken hanelerin oranı yüzde 3'ten yüzde 17'ye yükseldi. Hayvan hırsızlığı ise neredeyse iki katına çıktı. Yerinden edilen her aile, bir üretim sezonunu, tohumlarını ve hayvanlarını kaybediyor." bilgisini paylaştı.

Bu çatışmaların üzerine bir de Ebola salgınının eklendiğine işaret eden Nasser, "Araştırmalarımız, Ebola vakalarının doğrulandığı bölgelerde görüştüğümüz insanların neredeyse yüzde 90'ının daha düşük hasat beklediğini gösteriyor. Sadece vakaların varlığı bile gelirlerin yarı yarıya veya daha fazla düşmesine yol açıyor, pazarlar yavaşlıyor ve tarım işçilerinin hareketliliği duruyor." ifadelerini kullandı.

Nasser, FAO'nun sahada aktif çalıştığını ve 390 binden fazla kişiye tohum, tarım aleti, nakit desteği ve kümes hayvanı sağladığını anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve KDC hükümetiyle işbirliği içinde Ebola'nın hayvansal boyutuna odaklandıklarını belirten Nasser, bu kapsamda hastalık sürveyansı, veteriner laboratuvarları ve toplum temelli hayvan sağlığı çalışanları aracılığıyla faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Nasser, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki tarımsal destek, müdahale çalışmaları içinde en az kaynak ayrılan alan olmaya devam ediyor. Geçim kaynaklarını destekleme hedefi bu yıl ancak yüzde 38 oranında gerçekleştirilebildi. Ortaklarımıza ekim dönemi başlamadan önce tarıma yatırım yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Geç harekete geçmek, bir hasat döneminin daha kaçırılması, daha fazla yerinden edilme ve açlık, ayrıca daha uzun süreli ve daha maliyetli bir acil durum müdahalesi anlamına gelir."