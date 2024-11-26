FARC ile Barış Anlaşması'nın 8. Yıldönümü - Son Dakika
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FARC ile Barış Anlaşması'nın 8. Yıldönümü

Kolombiya'da, FARC ve hükümet arasında imzalanan barış anlaşması 8. yıl dönümünde kutlandı.

26.11.2024 07:46
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Kolombiya'da, dönemin hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının 8. yıl dönümü kutlandı.

Devlet ile sol görüşlü FARC arasında 53 yıl süren iç çatışmanın sona ermesinin 8. yıl dönümü vesilesiyle başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'unda tören düzenlendi.

Törene katılan Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, konuşmasında, devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasının dünyadaki silahlı çatışmalar tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Barış anlaşmasının önemine vurgu yapan Murillo, "Kolombiya tarihinin en önemli olaylarından biri olmakla kalmayıp, bölgedeki en önemli olaylardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aynı zamanda cinsel şiddeti, aflara tabi olmayan bir insanlık suçu olarak tanıyan bir gelişme oldu. Yapılan anlaşma uluslararası bir referans kaynağına dönüştü ve bize barışın, silahlı çatışmaların son bulmasının, diyalog ve anlayış yoluyla elde edilebileceğini hatırlattı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo da mağdurların haklarını hatırlatarak, "Bugün, en büyük anlamı taşıyan bir eylemde bu aynı sahneye geri dönüyoruz. Çünkü biz mağdurlardan bahsediyoruz ve mağdurlar arasında en lanetlenen ve reddedilen savaş suçlarından biri olan kadınlara yönelik cinsel şiddeti de dahil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Barış Hukuku (JEP) Başkanı Alejandro Ramelli ise konuşmasında, silahlı çatışma hakkında asla bilinemeyecek gerçeklerin ortaya çıktığını ve inkarcılığa yer olmadığını söyledi.

Öte yandan törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Kongolu Denis Mukwege, Kolombiya'daki silahlı çatışma mağdurlarının temsilcisi Angela Escobar ve FARC'ın yerine kurulan COMUNES partisinin senatörü Sandra Ramirez katıldı.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Norveç Nobel Komitesi, 7 Ekim 2016'da Barış Ödülü'nü ülkesindeki iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Santos'a vermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde FARC ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Kaynak: AA

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