Farklı Dinlerle Yaşama Mutabakatı İmzalandı

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Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Avrupa Müslüman Liderler Konseyi ile farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşama değerleriyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı.

ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, Fas'ın başkenti Rabat'ta Avrupa Müslüman Liderler Konseyi Başkanı Yahya Pallavicini ile bir araya geldi.

Görüşmede, farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşama değerleri ve kültürlerarası diyalogla ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı.

ICESCO ile Avrupa Müslüman Liderler Konseyi arasında imzalanan 5 yıllık mutabakat zaptı, Avrupa'da ortak sergiler düzenleyerek peygamberlerin hayatlarını ve insani değerlerle ilgili çalışmaları içeriyor.

Avrupa Müslüman Liderler Konseyi, Avrupa kıtasında yaşayan Müslümanların haklarını savunma, İslamofobiyle mücadele ve birlikte yaşama kültürünü yayma alanlarında faaliyet gösteriyor.