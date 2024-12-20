Farklı Dinlerle Yaşama Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Farklı Dinlerle Yaşama Mutabakatı İmzalandı

ICESCO ve Avrupa Müslüman Liderler Konseyi, birlikte yaşama değerleri için mutabakat zaptı imzaladı.

20.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Avrupa Müslüman Liderler Konseyi ile farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşama değerleriyle ilgili mutabakat zaptı imzaladı.

ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, Fas'ın başkenti Rabat'ta Avrupa Müslüman Liderler Konseyi Başkanı Yahya Pallavicini ile bir araya geldi.

Görüşmede, farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşama değerleri ve kültürlerarası diyalogla ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı.

ICESCO ile Avrupa Müslüman Liderler Konseyi arasında imzalanan 5 yıllık mutabakat zaptı, Avrupa'da ortak sergiler düzenleyerek peygamberlerin hayatlarını ve insani değerlerle ilgili çalışmaları içeriyor.

Avrupa Müslüman Liderler Konseyi, Avrupa kıtasında yaşayan Müslümanların haklarını savunma, İslamofobiyle mücadele ve birlikte yaşama kültürünü yayma alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farklı Dinlerle Yaşama Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
14:52 Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı
14:38 Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
14:34 İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti’den ihraç edildi İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi
14:16 Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
14:14 Mustafa Sarıgül’den asgari ücret tepkisi Mustafa Sarıgül'den asgari ücret tepkisi
13:54 Kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu Kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 09:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Farklı Dinlerle Yaşama Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.