Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türk Hava Araçları İlk Kez Yurt Dışında Gösteri Yapacak - Son Dakika
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Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türk Hava Araçları İlk Kez Yurt Dışında Gösteri Yapacak

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY, fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Ayrıca, Türk Hava Yolları da fuar boyunca yolculara yeni deneyimler sunacak ve ücretsiz internet hizmeti planlarını duyuracak. Fuar, uluslararası işbirliği anlaşmalarının yapılması için de bir platform olacak.

22.07.2024 15:17
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Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası çok sayıda savunma ve havacılık şirketi katılıyor. Fuar kapsamında, yaklaşık 80 hava aracı gösteri uçuşları yapacak.

Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuşa imza atacak.

GÖKBEY, fuarda sergileyeceği performansla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.

TUSAŞ ayrıca jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketlerini sergileyecek. KAAN deneyim alanı ve uydu maketleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

ASELSAN da Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na ilk defa katılım sağlayarak askeri ve sivil alanlardaki hava platformu sistemlerini standında sergiliyor.

THY yolculara sunduğu yenilikleri duyurdu

Bu yılki etkinliğe üst düzey yönetimiyle katılan Türk Hava Yolları (THY), konfor ve teknoloji açısından yolculara yeni deneyim sunduğu Crystal Business koltuklarının ilk kez tanıtımını yaptı.

THY, gelecek yıl sonuna kadar tüm yolcularına ücretsiz internet hizmeti sunma planlarını da duyurdu. Bu yenilikler, hava yolunun müşteri memnuniyetini artırma ve sektördeki liderliğini pekiştirme hedeflerinin parçası olarak öne çıkıyor.

Etkinlik boyunca, THY üst yönetimi, basınla da toplantılar gerçekleştirerek, şirketin gelecek vizyonu ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Türkiye'den TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de fuara katılım sağlıyor.

Uluslararası işbirliği anlaşmalarının yapılması öngörülüyor

Uluslararası havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren RTX Corporation, Boeing ve Lockheed Martin de fuara katılan başlıca şirketler arasında yer alıyor.

Etkinlik boyunca, uluslararası yeni satın alma ve işbirliği anlaşmalarının yapılması öngörülüyor.

Son dönemde havacılık sanayisinde görülen canlanmanın yansıması olarak Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi ve katılım bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türk Hava Araçları İlk Kez Yurt Dışında Gösteri Yapacak - Son Dakika

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